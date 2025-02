Ci ne gît pas le verbe gésir

« Comment employer un verbe au conditionnel quand la forme verbale en question n'est pas attestée ? s'interrogent Anne Boquel et Étienne Kern dans Les plus jolies fautes de français de nos grands écrivains (2017). Il suffit de l'inventer, comme Marguerite Yourcenar dans Mémoires d'Hadrien, où l'on trouve "Elle giserait à jamais dans cette caisse hermétiquement close". » Même reproche fait par Ferdinand Brunot (Histoire de la langue française, 1948) à Balzac pour avoir « invent[é] au verbe gésir un futur inédit : "Je giserai la tête fracassée sur un pavé" (Honorine) » (1).

Inédits, gisera et giserait ? Soyons sérieux ! Ces formes (et leurs semblables) sont attestées depuis au moins le XVe siècle, dans plus d'une grammaire : « [Je] giserey » (annexe au Donait françois, avant 1409), « Je gyseray » (Jean Masset, Exact et très facile acheminement à la langue françoise, 1606), « Je giseray » (Instruction de la prononciation des deux langues [françoise et allemande] en forme de grammaire, 1607), « Je gizerai... Que je gizerois... » (Josué Rousseau, Essai de la grammaire portugaise et françoise, 1704) et dans divers documents, notamment en anglo-normand : « [Ils] giseroient ouesques elles » (Jean de Mandeville, 1356, manuscrit Sloane), « Si l'action ne giseroit » (Anni regum Edwardi quinti, 1597), « Les sœurs de la confrairie infirmes en leurs lits [...] seront quittes de rien payer tant comme elles giseront » (Statuts des confréries de Saint-Godard, 1635), « Vous giserez » (Le Nouveau Grand Luire de Letroit, 1664).

Ces reliques sont-elles pour autant régulières ? Disons, à tout le moins, qu'elles n'avaient pas les positions les plus fortes dans les tableaux de conjugaison d'autrefois. C'est que, pour un verbe aujourd'hui présenté comme moribond et défectif, gésir (issu du latin jacere « être couché, être étendu ; s'étendre, être situé ») était bien vivant dans l'ancienne langue, où il a multiplié les formes concurrentes du futur et du conditionnel. Jugez-en plutôt :

gi(r)ra et gi(r)roit (formes étymologiques [2] ? refaites sur le radical de l'indicatif présent [3] ou associées à un infinitif gire [4] ?),

? refaites sur le radical de l'indicatif présent ou associées à un infinitif gire ?), gisra et gisroit (formes refaites sur le radical de l'indicatif présent [3] ou associées à un infinitif gisir [5] ?),

ou associées à un infinitif gisir ?), gerra et gerroit (formes analogiques de seoir, cheoir, sémantiquement proches de gesir [6] ? ou formes associées à un hypothétique infinitif gerre [7] ?),

? ou formes associées à un hypothétique infinitif gerre ?), gisera et giseroit, donc (formes associées à un infinitif giser [8] ?),

?), gesira et gesiroit (formes refaites sur le radical de l'infinitif gesir). (9)

Tout cela, convenons-en, était assez confus...

Quand gésir est sorti de l'usage courant (entre 1650 et 1750 ?) – « parce qu'il communiquait une teinte macabre aux actions qu'il désignait » selon Lucien Foulet (The Continuations of the Old French Perceval of Chretien de Troyes, 1955) –, on a perdu conscience des formes primitives gira, gisra et gerra. Le verbe s'est toutefois maintenu jusqu'à nous, sur les pierres tombales (Ci-gît Piron), puis dans le registre littéraire ou poétique. Et quand le besoin de recourir au futur (ou au conditionnel) s'est de nouveau fait sentir, la confusion a repris de plus belle : « Les écrivains actuels ne savent plus conjuguer [ce verbe] ou n'osent pas employer les formes traditionnelles, qui ne sont plus comprises », observe Albert Dauzat dans Tableau de la langue française (1939).

Les uns forgent des formes normalisées d'après la première conjugaison :

(sur le radical ges-) « Les colosses du Nil gésiront engloutis » (Désiré Tricot, 1840), « Son corps gésiroit » (François Génin, 1850), « Le corps [nu] gésirait » (Henri de Régnier, 1894), « Tant que les Turcs ne gésiront, jusqu’au dernier, couchés sur le sol » (Remy de Gourmont, avant 1915), « Je gésirai, gardé par la lourdeur des marbres » (André Figueras, 1956), « Ils gésiraient à tes pieds comme une gangue » (Jacques Serguine, 1959), « Vous gésirez là » (Manuel de Diéguez, 1960), « Il gésirait paralysé au seuil du néant » (Gérard Bessette, 1979), « Un charnier fumant, où gésiront près de sept mille cadavres » (Michel de Roisin, 1981), « [Elle] gésirait sur l'un des froids chariots de la morgue » (Frédéric Dard, 1983), « Nous ne gésirons plus qu’en surface » (Guy Pique, 1993), « Je gésirai par trente-cinq mètres au fond du Douro » (Corinne Desarzens, 2005), « Je gésirai à côté de mon vélo » (Isabelle Jarry, 2007), « [Là] où ils gésiront » (Richard Millet, 2010), « Depuis longtemps dans un cercueil je gésirais » (Clarisse, 2015), « Je gémirai […], je "gésirai" (il n'était plus trop sûr de la conjugaison du verbe gésir) » (Bernard Leconte, 2017), « Tu gésiras mort » (Thomas Bauduret, 2023).

(sur le radical gis-) « Le corps [...] giserait confondu au milieu d'un champ de carnage » (Louise Brayer de Saint-Léon, 1798), « Quand votre corps gisera dessous [la tombe] » (Pierre-Louis de Rigaud Vaudreuil, 1825), « [Il] giserait certainement dans un profond oubli » (G. Olivier, Dictionnaire de la conversation et de la lecture, 1834), « [Les] trésors qui giseraient dans ce pays » (La Presse, 1844), « Le corps décapité giserait inanimé » (Louis-François Guérin, 1854), « Vous giseriez encore confondue et mutilée » (Armand Ravelet, 1870), « Des dadas de bois qui giseront à terre » (Ernest d'Hervilly, 1872), « Je giserais maintenant le crâne brisé sur les pierres » (Fortuné du Boisgobey, 1875), « Je ne giserais point maintenant à terre » (Émile Legrand, 1877), « Elle giserait peut-être encore inanimée au milieu de l'appartement » (Théodore Henry, 1888), « Les fruits [...] giseraient meurtris sous les branches qui pleurent » (Eugène Demolder, 1891), « [Il] gisera sur le sol » (Camille Bos, 1902), « Qui sait si l'Ogre de Corse giserait, terrassé ? » (Raymond Escholier, 1951), « Ils giseront ivres tous deux » (Jean Paris traduisant Shakespeare, 1956), « Vous giserez dans vos tombeaux » (Michel Humbert, 1962), « Vous giserez demain sur l'autel » (Simone Hannedouche, 1968), « Mon corps giserait parmi les morts » (Guy Rachet, 1981), « Nous giserons ensemble » (Christian Morel de Sarcus, 2009), « [La chatte] giserait sous les feuillées » (Alexandra Fritz, 2020).

Les autres (de moins en moins nombreux ?) emploient plutôt gira, « forme probablement refaite sur gisons d'après disons plutôt que reçue traditionnellement » (Damourette et Pichon, Des Mots à la pensée, 1930), ou gîra, avec un accent circonflexe qui fait débat (10) :

« Ton arc détendu gîra sur la terre » (Charles-Louis de Sevelinges, 1804), « Nous gîrons, assoupis sous le tombeau des âges » (Romuald Cherrier, 1838), « [Là] où giront leurs corps expirés » (Louis Moreau, 1843), « Quand ils gîront couchés à la renverse » (Antoine Campaux, 1859), « Nous girons sur la poussière » (Eugène Ledrain, 1893), « Tout de mon long, je gîrai par terre » (Paul Claudel, 1901), « Ce corps gîra sur la terre » (Léon de Milloué, 1902), « Ne prévois-tu pas que tu gîrais bientôt inerte ? » (Marcel Dieulafoy, 1908), « Un homme gîra mort » (Émile Nourry, 1914), « Si la trahison ne m'avait pas réduit à l'impuissance, il y aurait déjà quelques minutes que tu girais sur le bord du sentier comme un chien écrasé » (Charles Torquet, 1929), « Il gira, blessé » (Eugène Lasserre, 1933), « Nous girons en proie à nos tortures » (Patrice de La Tour du Pin, 1945), « Les kiosques auront chaviré, ils giront naufragés » (Céline, 1952), « Gîra ton corps tourneboulé » (André Berry, 1965), « [Une proie] qui girait là, sous l'arbre » (Dominique Meens, 1998), « Sans votre insistance, il girait mort dans la poussière ! » (Catherine Holleville, 2021), « Je girai pour l'éternité sous la pluie battante » (Jakob Cassini, 2023).

Aussi ne peut-on que s'étonner de l'entêtement avec lequel la plupart des spécialistes actuels se persuadent que gésir n'est utilisé, en français moderne, qu'au présent, à l'imparfait ou au participe présent (cf. Académie, Larousse, Robert, Bescherelle, Grevisse [11], Thomas, Girodet, Colin, Cerquiglini, Colignon, etc.)... et surtout pas au futur ni au conditionnel :

« Gésir, verbe défectif, ne se conjugue pas au futur » (Jean-Albert Ducourneau, Œuvres complètes de Balzac, 1965), « Tous les grammairiens le diront, le verbe gésir ne s'emploie [jamais] au conditionnel ou au futur. On ne peut dire : "Mon corps gira" mais on peut dire : "Mon corps reposera". Ainsi sont les règles grammaticales » (Robert Sabatier, Dictionnaire de la mort, 1967), « Le verbe gésir n'a pas de futur en français ! » (Pierre Grelot, Le Mystère du Christ dans les psaumes, 1998), « Pas de futur ni de conditionnel » (André Cherpillod, Difficultés et subtilités de la langue française, 2002), « [Gésir] n’existe pas au futur ! Il n’y a pas de forme *gésira, ni *gira, ni *gisera… » (Chantal Contant sur le site bescherelle.ca, 2017), « Gésir, rare à l'infinitif [12] et qui n'a pas de futur » (La Grande Grammaire du français, 2021), « Un verbe n'a pas de futur : gésir » (Gérard et Christian Meunier, Orthofle, 2023).

Plus largement, la notion même de défectivité en grammaire est sujette à caution :

« C'est tout à fait à tort, selon nous, que les grammaires [scolaires] prétendent qu'il y a des verbes "défectifs". Il serait plus exact de dire qu'il y a des verbes dont certaines formes sont beaucoup plus usitées que toutes les autres. Qu'il y ait un véritable manque dans la conjugaison de ces verbes, c'est scientifiquement inexact. Mais il y a plus : la notion de verbe défectif n'est pas seulement fausse, elle est dangereuse, car elle tend à transformer en un appauvrissement réel ce qui n'était qu'une ellipse occasionnelle. Si le grammairien traditionaliste craint de voir se créer des formes néologiques, qu'il travaille à faire connaître les formes mal connues, mais qu'il ne prétende pas priver à jamais un verbe d'une partie de ses membres » (Damourette et Pichon, Des Mots à la pensée, 1930).

L'ennui, dans le cas présent, c'est que les rares spécialistes qui se risquent à compléter la conjugaison de gésir ne s'accordent pas sur les formes à privilégier :

« Actuellement, quand on a à recourir au futur de gésir, on emploie plutôt girai » (Damourette et Pichon, Des Mots à la pensée, 1930).

« [On relève chez les écrivains actuels] un futur gésirai (au lieu de gerrai) » (Albert Dauzat, Tableau de la langue française, 1939).

« Si gésir avait un conditionnel, ce serait gésirait » (Thomas, Dictionnaire des difficultés de la langue française, 1956).

« À notre époque où un peu partout sur la planète les ruines et les cadavres s'amoncellent [...], je suis stupéfait qu'un tel verbe n'ait pas été recréé, à tous ses modes et à tous ses temps [...]. Deux radicaux possibles : le gés de l'infinitif ou le gi des temps en usage (futur : je gésirai ou je girai) » (Maurice Chapelan, Le Figaro, 1985).

« Pourquoi faudrait-il s'interdire de [gésir au futur] ? Mais gésirai ou gîrai ? Balzac n'est là-dessus pas d'accord avec Claudel » (Pascal Ory, La Grande Encyclopédie du presque rien, 2010 ; notez au passage la confusion entre les formes gésirai et giserai).

« L'indicatif futur et le conditionnel présent se construisent généralement sur la base infinitive. Pour gésir, base complète : [gésir → gésirai/gésirais] » (Ève Derrien, Études de grammaire française, 2022).

Gira et gerra présentent le double inconvénient de l'irrégularité (« Y a-t-il en français un autre infinitif [que gésir] qui ressemble aussi peu à ses conjugaisons ? » se demande Yannick Le Nagard) et de l'homonymie : « Girai avec j'irai et même gerrai avec j'errai » (John Orr, 1957) ou encore avec certaines formes conjuguées de girer (« tourner sur soi-même ou autour d'un axe ») et de gérer.

La forme gisera n'est pas en odeur de sainteté, car elle tend à ressusciter l'ancien infinitif giser, qui est aujourd'hui tenu pour fautif :

« [Le] barbarisme giser » (Albert Tougard, Bulletin critique, 1898), « On ne dira pas [avec Marguerite Yourcenar] : elle giserait » (Thomas, 1956), « Éviter les barbarismes *gir, il *gisera, etc. » (Girodet, 1981), « Dans un doublage en français du film américain Ivanhoé, tiré du roman de Walter Scott, figure le futur giserai, qui, à l'époque où se déroule l'action, ne serait pas anachronique… s'il était correct ! » (Jean-Pierre Colignon, Pièges du langage, 1996), « Mme Matausch nous a gratifiés, hier soir, dans le journal télévisé, d'un nouveau verbe "giser" ["Des centaines de corps giseraient en pleine rue"], ignorant à n'en pas douter les formes grammaticales du verbe gésir » (Bernard Morit, Défense de la langue française, 2015).

Reste gésira, qui a le mérite de la clarté et de la simplicité.

Cela dit, rien n'empêche ceux que ces formes rebutent d'adjoindre à gésir les services de l'auxiliaire aller pour exprimer l'idée de futur proche : « C'est lui, le fils, qui va gésir à terre » (Philippe Boggio, 2005), « Je te tuerai et ton corps va gésir par terre » (Daniel Clément, 2014), « Mon corps est terre, en terre il va gésir » (Emmanuel Tugny traduisant Dante Alighieri, 2023).

Que retenir de ce long exposé ? Que gésir, « verbe presque entièrement disparu, reprend de la vitalité dans la langue moderne » (Grammaire française des continuateurs de Knud Togeby, 1982). Sans doute est-il grand temps de lui reconnaître le droit d'avoir... un futur.



Remarque 1 : Gésir, verbe intransitif et pronominal en ancien français, a repris les principaux sens latins : « être couché, étendu sans mouvement » en parlant d'une personne ou d'un animal (spécialement d'un blessé, d'un malade, d'un mort) ; « s'étendre, être situé, se trouver » en parlant d'une chose (spécialement d'une chose abandonnée, détériorée, tombée, enfouie, cachée). Il s'est également dit pour « passer la nuit », d'où « résider, séjourner » et, dans une autre direction, « coucher, avoir un commerce charnel » (acceptions sorties de l'usage, comme celle de « accoucher », en relation avec le substantif gésine). Par figure, il a le sens de « se trouver (dans un certain état) ; résider (dans), consister (en) » : Là gît la difficulté.